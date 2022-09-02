



Ганц о теракте: ЦАХАЛ продолжит защищать граждан

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал теракт возле Кирьят-Арба.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему солдату в ЦАХАЛа.

"Желаю полного выздоровления солдату ЦАХАЛа, который был ранен в результате нападения в Кирьят-Арбе, и хочу похвалить действия сил и его товарища по команде, которые нейтрализовали террориста и предотвратили более серьезное нападение", - подчеркнул он.

По словам министра, ЦАХАЛ продолжит защищать граждан Израиля по всей страны.