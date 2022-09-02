Ганц о теракте: ЦАХАЛ продолжит защищать граждан
Министр обороны Бени Ганц прокомментировал теракт возле Кирьят-Арба.
Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему солдату в ЦАХАЛа.
"Желаю полного выздоровления солдату ЦАХАЛа, который был ранен в результате нападения в Кирьят-Арбе, и хочу похвалить действия сил и его товарища по команде, которые нейтрализовали террориста и предотвратили более серьезное нападение", - подчеркнул он.
По словам министра, ЦАХАЛ продолжит защищать граждан Израиля по всей страны.