



Ганц о росте насилия в арабском секторе: это допустил Нетаниягу

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал всплеск насилия в арабском секторе.



В пятницу, 9 июня, он обвинил в происходящем премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Нетаниягу сказал на этой неделе, что "полон решимости" подключить ШАБАК. Тот, кто полон решимости, не позволит в течение стольких лет, пока он находится у власти, расти преступным организациям", - сказал он.



Ганц также раскритиковал Нетаниягу за назначение председателя "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира на должность министра внутренней безопасности.



"Тот, кто полон решимости, не позволит радикальному и неопытному человеку возглавить полицию", - резюмировал он.