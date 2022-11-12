



Ганц о резолюции ООН: "Шаг, не связанный с реальностью на местах"

Уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц прокомментировал скандальную резолюцию ООН.



"Инициатива палестинцев против Израиля в МУС представляет собой "собственную цель", которая только отдалит их [палестинцев] от любых политических достижений. Намерение ООН разрешить такие меры нанесет ущерб региональной стабильности, а также любым перспективам будущей договоренности. Это политический шаг, который не связан с реальностью на местах. Как министр обороны я предпринял шаги, чтобы предотвратить такие меры и буду продолжать такие усилия на любой будущей должности, на которой я могу работать", - заявил Ганц.



Напомним, что в тексте резолюции, представленной в ООН, была просьба к Международному суду в Гааге "срочно вынести консультативное заключение в отношении продолжающейся израильской оккупации".