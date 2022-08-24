



Ганц о поездке в США: "Донесу четкий сигнал о ядерной сделке"

Министр обороны Израиля Бени Ганц высказался по поводу своей грядущей поездки в США.



"Визит будет направлен на то, чтобы донести четкий сигнал о переговорах между державами и Ираном по ядерному соглашению: соглашение, которое не отбрасывает возможности Ирана на несколько лет и ограничивает их на многие годы вперед, нанесет ущерб глобальной и региональной безопасности," - заявил министр.



По словам Ганца, он обсудит этот вопрос с американцами.



"В то же время Израиль продолжит наращивать свои силы и возможности - чтобы в любой ситуации знать, как защитить себя", - подчеркнул глава минобороны.