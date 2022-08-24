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Ганц о поездке в США: "Донесу четкий сигнал о ядерной сделке"
24.08.2022 18:08 Ольга Белозерова

Ганц о поездке в США: "Донесу четкий сигнал о ядерной сделке"

Министр обороны Израиля Бени Ганц высказался по поводу своей грядущей поездки в США. 

"Визит будет направлен на то, чтобы донести четкий сигнал о переговорах между державами и Ираном по ядерному соглашению: соглашение, которое не отбрасывает возможности Ирана на несколько лет и ограничивает их на многие годы вперед, нанесет ущерб глобальной и региональной безопасности," - заявил министр.

По словам Ганца, он обсудит этот вопрос с американцами.

"В то же время Израиль продолжит наращивать свои силы и возможности - чтобы в любой ситуации знать, как защитить себя", - подчеркнул глава минобороны. 

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