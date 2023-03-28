



Ганц о переговорах: это нужно было сделать еще три месяца назад



Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц считает, что переговоры по достижению компромисса относительно правовой реформы должны были начаться еще три месяца назад.



Об этом он сказал в интервью 12-му каналу израильского ТВ.



"Мы должны были предотвратить все, что страна пережила за последние три месяца. Мы должны были сесть три месяца назад, остановить закон и поговорить", — сказал Ганц.



По его словам, необходимо достичь соглашения, которое послужит всем гражданам Израиля вне зависимости от того, кто "за" или "против" правовой реформы. Он также ответил на вопрос о том, планирует ли он присоединяться к правительству Биньямина Нетаниягу.



"Я здесь не для того, чтобы спасать правительство, я здесь, чтобы спасти страну. Если Нетаниягу обманет, он обманет не меня, а всю страну", - добавил он.



Напомним, первая встреча между представителями оппозиции и коалиции прошла в 19:30 в резиденции президента Ицхака Герцога. На ней присутствовали представители "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти". Переговоры с другими оппозиционными партиями будут назначены позже.



В преддверии переговоров протестные организации раскритиковали Ганца и Яира Лапида за решение вступить в диалог с коалицией. Они считают это решение "демонстрацией слабости, безответственности и оторванности от общества, борющегося с диктатурой".



