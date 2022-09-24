



Ганц о нападении на активиста против Нетаниягу

Министр обороны Бени Ганц отреагировал на видео с нападением активиста Ликуда Рами Бен-Йегуды на протестующего.

"В канун Рош ха-Шана мы должны донести до людей весть о единстве, которое выше всех политических противоречий. Тот, кто игнорирует систематическое насилие со стороны активистов от его имени — не заслуживает лидерства", - сказал Ганц.

По его словам, в Израиле будут продолжаться демонстрации.

"Мы будем продолжать выражать свое мнение, и мы будем продолжать помнить, что в конце концов — мы все живем и будем жить здесь", - резюмировал Ганц.

Ранее партия Ликуд отреагировала на информацию, согласно которой активист был замечен избивающим протестующих.