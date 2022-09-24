Ганц о нападении на активиста против Нетаниягу
Министр обороны Бени Ганц отреагировал на видео с нападением активиста Ликуда Рами Бен-Йегуды на протестующего.
"В канун Рош ха-Шана мы должны донести до людей весть о единстве, которое выше всех политических противоречий. Тот, кто игнорирует систематическое насилие со стороны активистов от его имени — не заслуживает лидерства", - сказал Ганц.
По его словам, в Израиле будут продолжаться демонстрации.
"Мы будем продолжать выражать свое мнение, и мы будем продолжать помнить, что в конце концов — мы все живем и будем жить здесь", - резюмировал Ганц.
Ранее партия Ликуд отреагировала на информацию, согласно которой активист был замечен избивающим протестующих.
"Мы не приемлем никакого насилия со стороны наших людей. Активист отстранен от работы до выяснения обстоятельств инцидента", — сказано в сообщении.