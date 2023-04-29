



Ганц о "марше миллиона": подстрекательства неприемлемы

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц выступил на демонстрации против правовой реформы в Раанане.



Он раскритиковал министра юстиции Ярива Левина, выступившего на "марше миллиона" в Иеруслаиме.



"Мы уважали право на демонстрации тех, кто считает реформу правильной, но никоим образом не уважаем слова подстрекательства и лжи, а также постыдного поведения с топтанием фотографии судей. Для меня звучит совершенно неприемлемо, что министр юстиции, который должен развивать и укреплять систему, нападает на нее и подстрекает против нее", - сказал он.



По словам Ганца, борьба ведется за имидж государства, а не только за правовую реформу.



"Экстремистам ни с какой из сторон не позволят захватить страну", - добавил он.

