



Ганц о гибели солдата ЦАХАЛа: извлечем урок, чтобы это не повторилось

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал смерть в результате "дружественного огня" солдата ЦАХАЛа, 20-летнего Натана Фитусси.

Он выразил соболезнования семье погибшего.

"Я сочувствую его семье. Мы все обнимаем их. Армия обороны Израиля привержена расследованию и извлечению уроков, чтобы таких случаев больше не было", - сказал он.