Ганц о гибели солдата ЦАХАЛа: извлечем урок, чтобы это не повторилось
Министр обороны Бени Ганц прокомментировал смерть в результате "дружественного огня" солдата ЦАХАЛа, 20-летнего Натана Фитусси.
Он выразил соболезнования семье погибшего.
"Я сочувствую его семье. Мы все обнимаем их. Армия обороны Израиля привержена расследованию и извлечению уроков, чтобы таких случаев больше не было", - сказал он.
Напомним, по официальной версии, солдат покинул свой пост, а когда возвращался, его ошибочно приняли за террориста и открыли огонь.