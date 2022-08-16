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Ганц о гибели солдата ЦАХАЛа: извлечем урок, чтобы это не повторилось
16.08.2022 10:27 Алина Груднева

Ганц о гибели солдата ЦАХАЛа: извлечем урок, чтобы это не повторилось

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал смерть в результате "дружественного огня" солдата ЦАХАЛа, 20-летнего Натана Фитусси.

 
Он выразил соболезнования семье погибшего.
 
"Я сочувствую его семье. Мы все обнимаем их. Армия обороны Израиля привержена расследованию и извлечению уроков, чтобы таких случаев больше не было", - сказал он.
 
Напомним, по официальной версии, солдат покинул свой пост, а когда возвращался, его ошибочно приняли за террориста и открыли огонь.

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