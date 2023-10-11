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Ганц о чрезвычайном правительстве единства: Израиль - превыше всего
11.10.2023 17:42 Алина Груднева

Ганц о чрезвычайном правительстве единства: Израиль - превыше всего

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц предоставил первый комментарий о формировании чрезвычайного правительства единства.

Соответствующий короткий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

"Израиль - превыше всего", - сказал Ганц.

Напомним, что о формировании чрезвычайного правительства он договорился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. В "узком кабинете" будет зарезервировано место для Яира Лапида, если тот решит присоединиться, однако не для Авигдора Либермана.

О чем гласят основные положения соглашений о правительстве национального единства, можно узнать по ссылке.
 

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