



Ганц о чрезвычайном правительстве единства: Израиль - превыше всего

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц предоставил первый комментарий о формировании чрезвычайного правительства единства.



Соответствующий короткий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.



"Израиль - превыше всего", - сказал Ганц.



Напомним, что о формировании чрезвычайного правительства он договорился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. В "узком кабинете" будет зарезервировано место для Яира Лапида, если тот решит присоединиться, однако не для Авигдора Либермана.



О чем гласят основные положения соглашений о правительстве национального единства, можно узнать по ссылке.

