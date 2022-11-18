



Ганц: нужно остановить распространение влияния и амбиций Ирана

Министр обороны Бени Ганц посетил с официальным визитом в Грецию, в ходе которого провел диалог со своим греческим коллегой, министром обороны Николаосом Панайотопулосом.

Он настоял на необходимости сдерживать ядерный потенциал Ирана на фоне войны в Украине.

"Мир меняется. Последствия войны в Украине просачиваются через национальные границы. Политика экстремизма и терроризма влияет на страны по всему миру. Иранская агрессия по-прежнему представляет большую угрозу для региона и всего мира", - сказал Ганц.

По его словам, это проявляется в участии Ирана в войне в Украине, в развитии ядерной программы страны.

"Мы видим это в поддержке Ираном террористов в Сирии, Ливане, Газе, Иудее и Самарии. И только на этой неделе иранский БПЛА был запущен по гражданскому судну. Крайне важно остановить распространение иранского влияния и амбиций. Это то, чего Израиль стремится достичь посредством некоторых наших действий под эгидой CENTCOM, и мы будем продолжать действовать против любых попыток создания террористических баз на наших границах", - сказал он.