



Ганц: новый пост для Смотрича разрушит систему командования

Законодатели в четверг провели длительные и жесткие дебаты по закону, который позволит назначить в министерстве обороны отдельного министра от ультраправой партии "Религиозный сионизм" для надзора за строительством в Иудее и Самарии. Действующий министр обороны Бенни Ганц сообщил специальному комитету, что его принятие "разрушит" четкую структуру управления и приведет к "потере безопасности".



В дополнение к опасениям, высказанным Ганцем, будущими депутатами от оппозиции и бывшими сотрудниками службы безопасности, по поводу путаницы в командовании, законопроект также вызвал критику со стороны юрисконсультов, которые заявили, что в нем нет четкого определения обязанностей, которые будут подпадать под юрисдикцию "независимого Министра обороны", которым, вероятно, станет лидер партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.



Повторное голосование по законопроекту на пленуме Кнессета назначено на четверг. Требуются три голосования после предварительного, каждое из которых требует поддержки 61 депутата в Кнессете, состоящем из 120 членов, поскольку это изменение квазиконституционного Основного закона Израиля о правительстве.



Являясь частью законодательного блицкрига, которого требуют крайне правые и ультраортодоксальные партии в качестве предварительных условий для формирования ожидаемого правительства Биньямина Нетаниягу, законопроект впервые создаст постоянный механизм для двух министров в одном министерстве. Предыдущий второй министр в Минобороны, соратник Ганца по партии Майкл Битон, был назначен в 2020-2021 годах через временный механизм и ведал неоперативными делами.



Вероятная будущая коалиция хочет, чтобы законопроекты были приняты до того, как правительство будет приведено к присяге, а Нетаниягу должен до 21 декабря объявить, что он создал коалицию.



Выступая перед специальным комитетом, созданным для подготовки законопроекта, Ганц сказал, что разделение существующей системы командования путем назначения второго министра в Министерстве обороны, отвечающего за вопросы, связанные с обороной, приведет к "сбоям" и "отклонению системы от равновесия".



"Если, не дай бог, будут созданы бреши, влияющие на оперативную деятельность, мы пожалеем об этом моменте", — добавил министр обороны и глава партии "А-Махане а-Мамлахти".

