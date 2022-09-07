



Ганц Нетаниягу: Отложите политику и разрешите принять закон об инвалидах

Министр обороны Бенни Ганц направил в среду письмо лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу и призвал его поддержать завершение законодательного процесса, касающегося жилья и транспортных средств для инвалидов в ЦАХАЛ в рамках реформы "Единая душа". Законопроект был одобрен правительством в первом чтении в Кнессете и в настоящее время ожидает утверждения Комитетом по согласованию и обсуждения в Комитете по труду и социальному обеспечению для подготовки законопроекта ко второму и третьему чтению.





Министр обороны Ганц заявил в своем письме: "В качестве премьер-министра два года назад вы участвовали в общей предложенной резолюции по продвижению реформы "Единая душа" для инвалидов в Армии обороны Израиля и даже помогали в получении первоначального бюджета. Несмотря на открывшиеся между нами глубокие разногласия, я привержен этому вопросу, который выше всех ценностных и содержательных разногласий. Теперь у нас есть возможность совершить этот важный шаг для общества из десятков тысяч инвалидов ЦАХАЛа, которые ждали этого годами".



Он добавил: "Продвижение реформы по вопросам транспортных средств и жилья началось до выборов, поэтому в настоящее время нет юридических препятствий для ее продвижения. Принятие этого закона чрезвычайно важно для инвалидов ЦАХАЛа и выше любых политических интересов. Я призываю вас поддержать проведение слушаний комитета и доведение закона до второго и третьего чтения, чтобы мы могли завершить этот процесс и дать многим, кто заплатил высокую цену за безопасность государства, то, что они так заслуживают. Непринятие закона из-за политической оппозиции нанесет ущерб святая святых израильского общества".





Напомним, в мае 2021 года в рамках государственного бюджета была утверждена реформа "Единая душа", целью которой является повышение качества обслуживания инвалидов в ЦАХАЛ, лечение боевых ранений и посттравматических расстройств, осуществление их прав и решение других наболевших вопросов.

