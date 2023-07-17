



Ганц: Нетаниягу закрыл свое сердце и разрывает страну на части

Глава оппозиционной партии Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу заморозить законопроект коалиции, запрещающий судебный контроль над административными решениями правительства, заявив, что Нетаниягу “закрыл свое сердце” от трещин в израильском обществе, связанных с судебной реформой.



“Еще не поздно остановиться и вернуться к диалогу. Лидер должен принимать трудные решения – и пришло время их принимать. Не разрывайте людей на части”, – сказал Ганц, выступая на заседании фракции своей партии "Махане-Мамлахти" в Кнессете.



Учитывая сложную ситуацию с безопасностью, которая только усугубляется тем, что резервисты отказываются служить в рамках протеста против "капитального ремонта" судебной системы, Ганц сказал, что “пришло время ввести своего рода реанимацию, остановить кровотечение и, прежде всего, открыть наши сердца общественным настроениям и стратегическим потребностям государства”.



Бывший министр обороны также обратился к резервистам, призывая их продолжать службу.



“Я призываю вас, несмотря на огромную трудность и страх: продолжайте свою миссию и борьбу за эту страну, и продолжайте сражаться за нее, против наших врагов”, – высказался он.