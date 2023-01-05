



Ганц - Нетаниягу: я предлагаю создать совместную команду

Бени Ганц, над которым висит дело “Пятого Измерения” предложил главе правительства Биньямину Нетаниягу сотрудничество в вопросах правовой реформы.



Ганц сказал: "Вчера был опубликован план министра юстиции Ярива Левина - если он пройдет, это изменит режим в Израиле. Если в Государстве Израиль будет введено вето Кнессета с большинством в 61 голос, если юридические советники должны будут подчиняться власти политиков, а не закона, если судьи будут выбираться большинством политической коалиции и будут зависеть от нее, и если будут отменены полномочия Верховного суда признавать недействительным радикально неразумное поведение - "Крепость эта действительно падет". Красная черта будет пересечена, и Израиль превратится в пустотелую демократию.



В своей речи вчера вечером министр юстиции сказал, что это "первый шаг в реформе". И мы все прекрасно понимаем, каков будет второй этап - все вопросы, касающиеся премьер-министра Нетаниягу, затягивание или отмена суда над ним через замену юридического советника или французский закон. Шаг за шагом по систематическому плану. К этому следует добавить намерение кастрировать СМИ, взять под контроль государственное образование и, конечно, заставить замолчать военных".



Ганц обратился к Нетаниягу и сказал: "Мы находимся в настоящей чрезвычайной ситуации - и поэтому я призываю премьер-министра Нетаниягу принять решение: переговоры или конфронтация.



И поэтому я предлагаю Нетаниягу - создать межпартийную команду которая пересечет границы политических лагерей, которая обсудит принятие основного закона в духе Декларации Независимости, который выразит волю всех людей и граждан Израиля и в течение шести месяцев сформулирует соглашения по всем рассматриваемым вопросам. Вопрос, столь фундаментальный для нашего будущего и существования на десятилетия вперед, заслуживает того, чтобы прийти к широкому консенсусу. Это узаконит реформу и позволит построить крепость на прочном фундаменте".

