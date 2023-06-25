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Ганц - Нетаниягу: выполните свои обязательства
25.06.2023 15:43 Алина Груднева

Ганц - Нетаниягу: выполните свои обязательства

Бени Ганц говорит, что отмена судебного надзора за "обоснованностью" решений, принимаемых министром и другими выборными должностными лицами, создает почву для коррупции.

"Это закон для обеления коррупции. Это закон, который снимает ограничения с правительства", — подчеркнул Ганц.

По его словам, блок "Ха-Махане ха-мамлахти" выступит против законопроекта, который является частью стратегии, ведущей к пересмотру судебной системы.

"Мы не можем вести переговоры о судебной реформе в рассрочку. Сегодня этот закон, завтра этот законопроект", — отметил он.

Ганц призывает коалицию выполнить условия для возвращения к диалогу в резиденции президента, избрать комитет по назначениям судей, а "не проводить одностороннюю реформу законодательства".
 

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