



Ганц - Нетаниягу: выполните свои обязательства

Бени Ганц говорит, что отмена судебного надзора за "обоснованностью" решений, принимаемых министром и другими выборными должностными лицами, создает почву для коррупции.



"Это закон для обеления коррупции. Это закон, который снимает ограничения с правительства", — подчеркнул Ганц.



По его словам, блок "Ха-Махане ха-мамлахти" выступит против законопроекта, который является частью стратегии, ведущей к пересмотру судебной системы.



"Мы не можем вести переговоры о судебной реформе в рассрочку. Сегодня этот закон, завтра этот законопроект", — отметил он.



Ганц призывает коалицию выполнить условия для возвращения к диалогу в резиденции президента, избрать комитет по назначениям судей, а "не проводить одностороннюю реформу законодательства".

