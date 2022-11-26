



Ганц: "Нетаниягу сделал Бен-Гвира де-факто премьер-министром"

Уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц раскритиковал коалиционное соглашение между "Ликудом" и "Оцма Йехудит".



Напомним, сто соглашение предполагает, что Итамар Бен-Гвир станет министром национальной безопасности, то есть займет пост министра внутренней безопасности с широкими полномочиями.



Ганц считает, что таким образом Нетаниягу де-факто делает Бен-Гвира премьер-министром, сообщает Times of Israel.



"Соглашение между Бен-Гвиром и Нетаньяху указывает направление, в котором движется следующее правительство - расчленение полномочий правительства на фрагментарные министерства исходя из политических потребностей; и демонтаж оперативных рамок в ЦАХАЛе, что нанесет ущерб функциональности ЦАХАЛа и полиции. Поведение Нетаниягу - это признание того, что настоящим премьер-министром будет Бен-Гвир", - заявил Бени Ганц.