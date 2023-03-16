



Ганц – Нетаниягу: Нужно “проявить ответственность” и провести переговоры

Лидер партии "А-Махане а-Мамлахти" Бенни Ганц призывал Нетаниягу “проявить ответственность” и провести переговоры на основе предложения Герцога

Ганц также сказал, что предложение президента Ицхака Герцога по компромиссу в судебной реформе “не является идеальным, но оно реалистичной”. По его словам, пять из шести оппозиционных партий решили поддержать его. Партия ”Хадаш-Тааль” не участвовала в пресс-конференции оппозиции.



Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу “проявить ответственность” и начать диалог на основе компромиссного предложения президента, которое премьер-министр и другие лидеры правительства уже решительно отвергли.



По мнению Ганца, за неделю до Рамадана и через несколько дней после теракта со взрывным устройством, интересы безопасности Израиля требуют единства.



“Мы не можем показывать слабость”, – говорит он, добавляя, что, если реформа будет принята, Израиль больше не будет либеральной демократией, и гражданские права и свободы “каждого гражданина” окажутся в опасности.