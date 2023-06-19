



Ганц - Нетаниягу: не стоит бросать заженную спичку в лес

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу выполнить условия для возвращения к переговорам о правовой реформе в резиденции президента, а не предпринимать законодательные инициативы в одностороннем порядке.



"Мы уже были там, на краю пропасти, на пороге гражданской войны. Я призываю Нетаниягу не бросать зажженную спичку в лес", - сказал он.



По словам Ганца, он будет держаться подальше от переговорного процесса до тех пор, пока не будет созван комитет по назначениям судей.



Он также опроверг слухи о том, что "А-Махане а-Мамлахти" пришла к соглашению по двум ключевым вопросам, которые Нетаниягу взвешивает в одностороннем порядке.



"Ни один план не был согласован. Я ищу решение. Единственный способ сделать это на фоне отсутствия доверия — в ходе диалога в резиденции президента", - резюмировал он.

