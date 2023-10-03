



Ганц - Нетаниягу: не позволяй Бен-Гвиру назначать главу полиции

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу не допускать министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира к назначению следующего главы полиции Израиля.



"Я призываю премьер-министра помнить о своей основной ответственности, использовать свои полномочия для собеседования с кандидатами на пост начальника полиции и участвовать в этом процессе. Мы не можем оставить это важнейшее решение в руках Бен-Гвира", - сказал Ганц.



Он обвинил Бен-Гвира в утечках информации о конфиденциальных встречах и провалах в обеспечении безопасности, сказав, что тот "не может назначать следующего главу полиции". По словам Ганца, Нетаниягу лично должен реализовать назначение.