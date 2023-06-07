



Ганц: Нетаниягу, не играй с Государством Израиль!

Лидер партии “А-Махане а-Мамлахти” Бени Ганц заявил, что предстоящие на следующей неделе выборы двух депутатов в Отборочную комиссию судей являются “важным контрольным пунктом”.



Ганц говорит, что если коалиция протолкнет двух кандидатов из своего лагеря, а не разделит места с оппозицией, “это будет иметь серьезные последствия для Государства Израиль” и “нанесет ущерб демократии, а вместе с ней и, как следствие, безопасности, экономике и обществу”.



В комментариях, адресованных премьер-министру Биньямину Нетаниягу, Ганц говорит, что премьер “должен решить, следовать ли ответственному курсу или погрузить нас в пучину экстремизма”.



“Нетаниягу, не играй с Государством Израиль”, – добавил он.



Несколькими часами ранее Ганц выступил со своей партией в поддержку единственного кандидата от оппозиции на выборах, повысив шансы оппозиции на получение места в комиссии.