Новости » Политика
Бени Ганц
15.07.2023 10:52 Евгения Маркова

Ганц: Нетаниягу нанес стратегический ущерб отношениям с США

Отвечая на статью Томаса Фридмана в New York Times  о том, что “Белый дом переоценивает свои отношения с Израилем”, председатель блока "Махане-Мамлахти" Бенни Ганц сказал: “Нетаниягу нанес стратегический ущерб отношениям с Соединенными Штатами. Это игра с огнем за счет безопасности граждан Израиля”.

“У Нетаниягу развитое чувство истории, но, к сожалению, он, похоже, не извлек уроков из далекого и недавнего прошлого”, – продолжил оппозиционер. “Стратегия политического выживания Нетаниягу состоит в том, чтобы разорвать людей и общественность на части изнутри”. 

“Голос, который мы слышим, – это голос Нетаниягу, но руки, направляющие его, принадлежат Левину, Ротману, Бен-Гвиру и Смотричу. Государство Израиль находится в заложниках у экстремистов. К сожалению, не похоже, чтобы другие члены коалиции действовали ответственно”, – высказал свое мнение Ганц.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы