



Ганц: Нетаниягу нанес стратегический ущерб отношениям с США

Отвечая на статью Томаса Фридмана в New York Times о том, что “Белый дом переоценивает свои отношения с Израилем”, председатель блока "Махане-Мамлахти" Бенни Ганц сказал: “Нетаниягу нанес стратегический ущерб отношениям с Соединенными Штатами. Это игра с огнем за счет безопасности граждан Израиля”.



“У Нетаниягу развитое чувство истории, но, к сожалению, он, похоже, не извлек уроков из далекого и недавнего прошлого”, – продолжил оппозиционер. “Стратегия политического выживания Нетаниягу состоит в том, чтобы разорвать людей и общественность на части изнутри”.



“Голос, который мы слышим, – это голос Нетаниягу, но руки, направляющие его, принадлежат Левину, Ротману, Бен-Гвиру и Смотричу. Государство Израиль находится в заложниках у экстремистов. К сожалению, не похоже, чтобы другие члены коалиции действовали ответственно”, – высказал свое мнение Ганц.