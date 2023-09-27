



Ганц: Нетаниягу должен уволить Бен-Гвира

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу немедленно уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Таким образом он прокомментировал расстрел мужчины в Хайфе средь бела дня.



"Сегодняшнее убийство показывает, что нынешнее правительство, назначившее Бен-Гвира, который вместо спасения человеческих жизней занимается провокациями, не способно справляться с подобными событиями. Премьер-министр должен уволить Бен-Гвира не только из-за его действий, но главным образом из-за его бездействия", - сказал Ганц.



Соответствующий комментарий также прозвучал на фоне намерения министра провести повторную молитву на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.





