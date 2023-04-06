



Ганц: Нетаниягу должен объявить, что не увольняет Галанта

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявить, что тот не будет увольнять министра обороны Бени Ганца в нынешних условиях в сфере безопасности.



По его словам, глава правительства должен сказать об этом, не выдвигая условий.



"Это необходимо для оперативного успеха и национальной безопасности. Нетаниягу должен действовать ответственно в этой ситуации, поскольку на карту поставлены жизни", - подчеркнул Ганц.



По его словам, премьер-министр не должен полагаться на "безответственных экстремистов", которые "нанесут ущерб национальной безопасности".





