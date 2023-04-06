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Ганц: Нетаниягу должен объявить, что не увольняет Галанта
06.04.2023 21:19 Алина Груднева

Ганц: Нетаниягу должен объявить, что не увольняет Галанта

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявить, что тот не будет увольнять министра обороны Бени Ганца в нынешних условиях в сфере безопасности.

По его словам, глава правительства должен сказать об этом, не выдвигая условий.

"Это необходимо для оперативного успеха и национальной безопасности. Нетаниягу должен действовать ответственно в этой ситуации, поскольку на карту поставлены жизни", - подчеркнул Ганц.

По его словам,  премьер-министр не должен полагаться на "безответственных экстремистов", которые "нанесут ущерб национальной безопасности".


 

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