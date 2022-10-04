



Ганц: Нетаниягу должен извиниться перед Государством Израиль



Министр обороны Бени Ганц атаковал лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу в интервью газете "Исраэль Хайом".



"Он должен извиниться перед Государством Израиль. Он должен был не допустить выборов, сохранить правительство единства, позаботиться о бюджете, позаботиться о стабильности - он этого не сделал", - сказал Ганц.



Кроме того, министр обороны отверг утверждение Нетаниягу о том, что соглашение о морской границе с Ливаном является предвыборным трюком. По его словам, "это соглашение, над которым работали годами. Нетаниягу был премьер-министром, когда началось его обсуждение, Штайниц продвигал его на посту министра энергетики, и вот теперь мы вышли на финишную прямую".