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Ганц: не сомневаюсь, что силы безопасности доберутся до подлых убийц
07.04.2023 12:23 Алина Груднева

Ганц: не сомневаюсь, что силы безопасности доберутся до подлых убийц

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал теракт в Иорданской долине на перекрестке Хамра.

Политик выразил глубочайшие соболезнования родным и близким двух женщин, погибших в результате обстрела.

Он также добавил, что молится за полное и скорейшее выздоровление третьей пострадавшей.

"Армия обороны Израиля развернута во всех секторах, обучена и готова к любому сценарию. Мы все поддерживаем бойцов, полицию и все силы, действующие на местах. Я не сомневаюсь, что силы безопасности доберутся до подлых убийц и их отправителей", — подчеркнул Ганц.
 

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