



Ганц: не сомневаюсь, что силы безопасности доберутся до подлых убийц

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал теракт в Иорданской долине на перекрестке Хамра.



Политик выразил глубочайшие соболезнования родным и близким двух женщин, погибших в результате обстрела.



Он также добавил, что молится за полное и скорейшее выздоровление третьей пострадавшей.



"Армия обороны Израиля развернута во всех секторах, обучена и готова к любому сценарию. Мы все поддерживаем бойцов, полицию и все силы, действующие на местах. Я не сомневаюсь, что силы безопасности доберутся до подлых убийц и их отправителей", — подчеркнул Ганц.

