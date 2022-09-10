



Ганц: "Не присоединюсь к Нетаниягу, я уже заплатил цену"

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что не будет входить в правительство, которое возглавит лидер "Ликуда" Биньямин Нетанигу.



В интервью в программе "Офира и Беркович" Ганц сказал, что его цель - возглавить широкое правительство национального единства после выборов 1 ноября.



"Я пошел к правительству единства с Нетаниягу и заплатил очень высокую личную и политическую цену в то время, когда страна нуждалась в этом больше всего. Что еще можно сделать, чтобы человек сдержал свое слово и поставил интересы государства выше своих собственных? Вот почему я не пойду с ним. Я буду работать над созданием правительства единства на основе всех, кто находится слева от меня. За последние четыре года произошло одно Биби ни разу не набирал 61 мандат с тех пор, как я пришел в политику. Здесь происходили вещи, в которые нельзя было поверить, кто бы мог подумать, что Беннет и Аелет Шакед будут сидеть с "Мерец"? Если Биби получит 61 мандат, неважно, что мы здесь говорим. Если он не наберет 61, я считаю, что сформирую правительство" - заявил Ганц.