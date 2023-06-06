



Ганц не присоединится к Нетаниягу даже ради нормализации с Саудией

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц вновь объявил о том, что ни при каких условиях не присоединился бы к правительству Биньямина Нетаниягу.



Выступая в Вашингтонском институте ближневосточной политики, он подчеркнул, что не сделал бы этого даже ради помощи в продвижении соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравии.



По словам Ганца, если вопрос относительно Эр-Рияда будет поставлен на голосование, то правительство получит от него "стратегическую поддержку".



"Если ему для этого понадобится моя поддержка, он ее получит, но я не присоединюсь в этому правительству", — подчеркнул он.



На вопрос о том, почему он отказывается пойти на такой шаг, Ганц ответил, что не может игнорировать политические события последних трех лет.



"Я думаю, что мне не следует присоединяться к Нетаньяху, который предал мое доверие", — подчеркнул он.