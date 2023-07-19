



Ганц напомнил Нетаниягу о "национальном долге"

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц в очередной раз призвал немедленно возобновить переговоры относительно правовой реформы для достижения консенсуса.



"Я обращаюсь к Нетаниягу и всем членам коалиции — ваш национальный долг принять это предложение. Сегодня вечером мы можем собраться в резиденции президента и обсудить поиск согласованной основы для "обоснования разумности" таким образом, чтобы не открыть окно для коррупции и сохранить принципы демократии", — сказал он.



Ганц также выдвинул условие для продолжения диалога, подчеркнув, что законодательные инициативы не будут продвигаться без достижения широкого консенсуса.



"Основное условие диалога – премьер-министр в присутствии и при поддержке президента обязуется, что, если мы достигнем договоренностей, то впредь все реформы будут проводиться только по широкому согласию", - подчеркнул он.