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Ганц напомнил Нетаниягу о "национальном долге"
19.07.2023 21:23 Алина Груднева

Ганц напомнил Нетаниягу о "национальном долге"

Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц в очередной раз призвал немедленно возобновить переговоры относительно правовой реформы для достижения консенсуса.

"Я обращаюсь к Нетаниягу и всем членам коалиции — ваш национальный долг принять это предложение. Сегодня вечером мы можем собраться в резиденции президента и обсудить поиск согласованной основы для "обоснования разумности" таким образом, чтобы не открыть окно для коррупции и сохранить принципы демократии", — сказал он.

Ганц также выдвинул условие для продолжения диалога, подчеркнув, что законодательные инициативы не будут продвигаться без достижения широкого консенсуса.

"Основное условие диалога – премьер-министр в присутствии и при поддержке президента обязуется, что, если мы достигнем договоренностей, то впредь все реформы будут проводиться только по широкому согласию", - подчеркнул он.

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