



Ганц: нападки на генерала центрального командования безобразны и трусливы

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц возмутился нападками в отношении начальника Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майора Иегуды Фокса.



"Кампания против командующего Центральным командованием генерала Иегуды Фокса безобразна и труслива. Фокс — выдающийся офицер, яростный и ценный боец, посвятивший свою жизнь безопасности Израиля", - сказал Ганц.



По его словам, Фокс отвечает за обеспечение безопасности и ведет контртеррористические операции, наряду с поддержанием правопорядка.



Ранее возмущение действиями правых активистов также выразили министр обороны Йоав Галант и начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви.