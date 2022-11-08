



Ганц намерен продолжать сопровождение реформы "Единая душа"

Уходящий министр обороны Бени Ганц принял участие в мероприятии в Бейт ха-Лохем в Иерусалиме, организованном Организацией ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа и Отделом реабилитации министерства обороны.



В ходе мероприятия Ганц поблагодарил сотрудников реабилитационного отдела и руководство Организации ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа, сообщает Jerusalem Post.



Министр также обсудил проведение реформы "Единая душа".



"Реформа находится только в зачаточном состоянии - необходимо выполнить много шагов в законодательной сфере, реализации и исполнении. Эта реформа является доказательством того, что перемены возможны, что можно работать плечом к плечу, что можно преодолевать огромные препятствия и трудности, когда цель оправдывает это", - заявил Ганц.



Глава министерства обороны подчеркнул, что продолжит сопровождение реформы.



"Я буду продолжать сопровождать реформу, где бы я ни был и любым способом", - заявил Бени Ганц.