Новости » Политика
Ганц намерен продолжать сопровождение реформы "Единая душа"
08.11.2022 07:22 Ольга Белозерова

Ганц намерен продолжать сопровождение реформы "Единая душа"

Уходящий министр обороны Бени Ганц принял участие в мероприятии в Бейт ха-Лохем в Иерусалиме, организованном Организацией ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа и Отделом реабилитации министерства обороны.

В ходе мероприятия Ганц поблагодарил сотрудников реабилитационного отдела и руководство Организации ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа, сообщает Jerusalem Post.

Министр также обсудил проведение реформы "Единая душа".

"Реформа находится только в зачаточном состоянии - необходимо выполнить много шагов в законодательной сфере, реализации и исполнении. Эта реформа является доказательством того, что перемены возможны, что можно работать плечом к плечу, что можно преодолевать огромные препятствия и трудности, когда цель оправдывает это", - заявил Ганц.

Глава министерства обороны подчеркнул, что продолжит сопровождение реформы.

"Я буду продолжать сопровождать реформу, где бы я ни был и любым способом", - заявил Бени Ганц. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы