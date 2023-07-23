



Ганц: Национальный раскол просачивается в ЦАХАЛ

Лидер партии "а-Маханэ а-Мамлахти" Бени Ганц с трибуны Кнессета выразил беспокойство тем, что социальные разногласия, связанные с планом коалиции по судебной реформе, распространяются на Армию обороны Израиля.



Ранее около 10 000 резервистов заявили, что не явятся на добровольную службу в знак протеста.



В то время как израильская политика обычно стремится "удержать ЦАХАЛ вне разногласий", Ганц сказал, что "я боюсь, что сегодня это не так".



Политизация вооруженных сил "является национальной ошибкой и очень серьезной ошибкой руководства", — отметил Ганц, уточняя при этом, что "те, кто служат в ЦАХАЛе, не создают проблемы, они сами страдают от проблемы".



Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить судебную перестройку его коалиции, заявив, что это будет не уступка оппозиции и давлению протестующих, а демонстрация ответственности.



"Часть ущерба уже непоправима", — подчеркнул Ганц, настаивая на срочности.



