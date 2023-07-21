



Ганц набирает силу благодаря активным разговорам о судебной реформе – опрос

Согласно новому опросу, популярность лидера "Махане-Мамлахти" Бени Ганца растет, поскольку дебаты о судебной реформе продолжаются.



Опрос, проведенный профессором Камиль Фокс из Stat-Net для 13 канала, был опубликован в четверг, 20 июля. Респондентов спросили, что они думают о протесте пилотов ЦАХАЛа, отказывающихся явиться на службу. Большинство, примерно 57%, выступили против этого шага, а 34% выразили поддержку.



41% также выступили против удаления пункта об “основании разумности”, а 36% поддержали этот шаг. 59% респондентов считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу больше заботится о своих делах, чем о судьбе страны. Лишь 28% думают, что это не так.



Опросы показали, что партия Бени Ганца получила бы 29 мест, если бы выборы состоялись сегодня, что сделало бы ее крупнейшей в Кнессете. Рост блока "Махане-Мамлахти" связан с продолжающимися дебатами о судебной реформе. Ганц считается более умеренным политиком, чем Биньямин Нетаниягу или Яир Лапид.



“Ликуд” получил бы 26 мандатов, что на один больше, чем в последнем опросе, а “Еш Атид” сохранил свои позиции с 21 местом. За ними следует ШАС с девятью и "Яхадут-ха-Тора" с семью мандатами. По шесть мандатов получили бы “Религиозный сионизм”, РААМ и НДИ. “Оцма Йегудит” и “Хадаш-Тааль” получили по пять мест каждый.



Это означает, что нынешняя коалиция получила бы 53 места в том случае, если выборы состоятся сегодня. При этом оппозиция получит 62 места.



Эта цифра не включает “Хадаш-Тааль”, который не будет участвовать ни в одном правительстве.