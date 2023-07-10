



Ганц набирает обороты – опрос

Менее чем за день до голосования в Кнессете по законопроекту об основании разумности, опрос “Кан” выявил жесткое соревнование между партией “Ликуд” и блоком "Ха-махане ха-мамлахти" за количество мест в Кнессете, которые каждая партия получила бы, если бы выборы состоялись сегодня.