Ганц набирает обороты – опрос
Менее чем за день до голосования в Кнессете по законопроекту об основании разумности, опрос “Кан” выявил жесткое соревнование между партией “Ликуд” и блоком "Ха-махане ха-мамлахти" за количество мест в Кнессете, которые каждая партия получила бы, если бы выборы состоялись сегодня.
- "Махане-Мамлахти": 29 (сейчас 12)
- “Ликуд”: 28 (сейчас 32)
- “Еш Атид”: 17 (сейчас 24)
- Шас: 10 (сейчас 11)
- “Религиозный сионизм”: 9 (сейчас 7)
- "Яхадут-ха-Тора": 7 (сейчас 7)
- “Хадаш-Тааль”: 5 (сейчас 6)
- НДИ: 6 (сейчас 6)
- “Оцма Йегудит”: 4 (сейчас 6)
- РААМ: 5 (сейчас 5)
- “Мерец”: 4 (сейчас 0)
- “Балад”: 0 (сейчас 0)