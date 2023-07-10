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Ганц набирает обороты – опрос
10.07.2023 15:45 Евгения Маркова

Ганц набирает обороты – опрос

Менее чем за день до голосования в Кнессете по законопроекту об основании разумности, опрос “Кан” выявил жесткое соревнование между партией “Ликуд” и блоком "Ха-махане ха-мамлахти" за количество мест в Кнессете, которые каждая партия получила бы, если бы выборы состоялись сегодня.

  • "Махане-Мамлахти": 29 (сейчас 12)
  • “Ликуд”: 28 (сейчас 32)
  • “Еш Атид”: 17 (сейчас 24)
  • Шас: 10 (сейчас 11)
  • “Религиозный сионизм”: 9 (сейчас 7)
  • "Яхадут-ха-Тора": 7 (сейчас 7)
  • “Хадаш-Тааль”: 5 (сейчас 6)
  • НДИ: 6 (сейчас 6)
  • “Оцма Йегудит”: 4 (сейчас 6)
  • РААМ: 5 (сейчас 5)
  • “Мерец”: 4 (сейчас 0)
  • “Балад”: 0 (сейчас 0)

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