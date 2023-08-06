



Ганц: На наших глазах развивается опасный еврейский терроризм

Бывший министр обороны Бенни Ганц утром 6 августа раскритиковал членов правительства, которые, по его словам, поддерживают правых активистов, устроивших беспорядки в арабских деревнях в Иудее и Самарии в последние недели.



“На наших глазах развивается опасный еврейский националистический терроризм – поджоги домов и транспортных средств, стрельба и множество случаев взятия закона в свои руки вплоть до причинения вреда солдатам ЦАХАЛа”, – заявил Ганц.



По его мнению, “инцидент в Бурке, какими бы ни были его обстоятельства, присоединяется к цепи событий, в которых участвуют силы безопасности в погоне за израильтянами вместо того, чтобы защищать их”.



“Цена молчания нашего национального руководства, отсутствие поддержки силовиков со стороны глав политической системы и тот факт, что члены правительства и коалиции поддерживают этих экстремистов — это пятно на нашем имидже, представляющее риск для нашей безопасности”, – считает политик.