



Ганц на митинге в Ход-ха-Шароне: Мы остановили стремление Израиля к катастрофе

Лидер партии "Маханэ Мамлахти" Бенни Ганц прибыл в субботу вечером на демонстрацию против судебной реформы в Ход-ха-Шароне, в которой приняли участие тысячи человек.



"Я пришел сегодня, чтобы поблагодарить многих протестующих, которые неделю за неделей выходят на улицы, мосты и перекрестки. Благодаря вам, благодаря вашему духу поддержки мы смогли остановить стремительное движение Израиля к катастрофе", — сказал Ганц. — "Мы сделаем все, чтобы достичь договоренностей, сохраняя при этом наши принципы и сохраняя израильскую демократию".



Бывший министр обороны депутат Кнессета Моше Яалон обратился к лидерам оппозиции с трибуны спикера на аналогичной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве и призвал их не принимать участия в переговорах в Резиденции президента.



"Лапид и Ганц, перестаньте быть "фиговым листком" для правительства разрушения — прекратите переговоры и потребуйте отказа от реформы", — сказал он.