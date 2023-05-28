Новости » Политика
Ганц на митинге в Ход-ха-Шароне: Мы остановили стремление Израиля к катастрофе
28.05.2023 13:30 Евгения Маркова

Ганц на митинге в Ход-ха-Шароне: Мы остановили стремление Израиля к катастрофе

Лидер партии "Маханэ Мамлахти" Бенни Ганц прибыл в субботу вечером на демонстрацию против судебной реформы в Ход-ха-Шароне, в которой приняли участие тысячи человек.

"Я пришел сегодня, чтобы поблагодарить многих протестующих, которые неделю за неделей выходят на улицы, мосты и перекрестки. Благодаря вам, благодаря вашему духу поддержки мы смогли остановить стремительное движение Израиля к катастрофе", — сказал Ганц. — "Мы сделаем все, чтобы достичь договоренностей, сохраняя при этом наши принципы и сохраняя израильскую демократию".

Бывший министр обороны депутат Кнессета Моше  Яалон обратился к лидерам оппозиции с трибуны спикера на аналогичной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве и призвал их не принимать участия в переговорах в Резиденции президента.

"Лапид и Ганц, перестаньте быть "фиговым листком" для правительства разрушения — прекратите переговоры и потребуйте отказа от реформы", — сказал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы