



Партия Ганца получила бы 31 мандат, опередив Нетаниягу, – опрос

Если бы выборы состоялись сегодня, партия Бени Ганца “А-Махане а-мамлахти” получила бы 31 место, что является самым высоким показателем с момента выборов 1 ноября, согласно новому опросу, проведенному группой доктора Менахема Лазара “Политика”.



Кроме того, 41% респондентов считают, что Ганц больше подходит для должности премьер-министра, чем премьер-министр Биньямин Нетаниягу, по сравнению с 33%, которые говорят обратное.



За “А-Махане а-мамлахти” отдали бы голоса 31% опрошенных, за “Ликуд” – 25%, за “Еш Атид” – 17%, за ШАС – 10%, за “Яадут а-Тора” – 8%, за НДИ – 6%, за “Оцма Йегудит”, “Хадаш-Тааль” и “Религиозный сионизм” – по 5%, а “Мерец” и РААМ – по 4%. “Авода” получила бы только 2,9% голосов и, следовательно, не преодолела бы избирательный барьер в 3,25%



Эти результаты дают нынешним оппозиционным партиям 67 мест, а нынешним коалиционным – 53 места.



Опрос показал, что около 62% респондентов не удовлетворены реакцией правительства на ракетные обстрелы из Газы на этой неделе, в том числе 30% тех, кто проголосовал за действующую коалицию. 20% были удовлетворены, а 18% не дали ответа на этот вопрос.



Опрос также показал, что почти три четверти (73%) израильтян пессимистично относятся к способности правительства снизить количество убийств в Израиле, включая 45% тех, кто голосовал за действующую коалицию. Около 19% настроены оптимистично, а 9% не имеет четких ожиданий.



В опросе приняли участие 517 человек, а его погрешность составляет 4,3%.