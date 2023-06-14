



Ганц: мы как никогда близки к необходимости действовать против Ирана

Председатель партии “а-Маханэ а-Мамлахти” Бенни Ганц во вторник выступил на Глобальном форуме AJC 2023 и прокомментировал сообщения о соглашении между США и Ираном по иранской ядерной программе.



Борьба с Ираном, сказал Ганц, “является глобальной борьбой за мировой порядок и поддержание региональной стабильности, будь то через финансирование ХАМАСа и палестинского исламского джихада, распространение террора, через Хизбаллу, которая играет центральную роль в распаде Ливана, где бы он ни находился, через хути в Йемене, угрожающих и действующих против Саудовской Аравии и ОАЭ”.



“Действия Ирана затрагивают все глобальное окружение и весь Ближний Восток, и имейте в виду, что под ядерным зонтиком Иран приведет к потенциальной гонке вооружений на Ближнем Востоке и к росту иранской агрессии во всем мире, а это те причины, по которым мир должен остановить это“, — добавил он.



“Израиль, — подчеркнул Ганц, — не сможет смириться с такой реальностью. Что касается безопасности Израиля, здесь, в Израиле, не будет разницы между коалицией и оппозицией. Если потребуются ответственные, необходимые и решительные действия против Ирана, и как лидер партии в оппозиции, я окажу полную поддержку правительству. К сожалению, мы ближе, чем когда-либо в прошлом, нуждаемся в этом действии, и я искренне надеюсь, что мир примет меры до того, как это время придет“.



Что касается внутренних проблем в Израиле, Ганц сказал, что Израиль в настоящее время борется за свою демократическую идентичность.



“Эта борьба ведется не между гражданами Израиля, а в интересах всех граждан Израиля. это правда: существуют глубокие внутренние разногласия. Последние несколько месяцев нанесли глубокую рану в сердце израильского общества, и с самого первого момента я сказал, что мое личное обязательство — привести все стороны к взаимопониманию”, — заявил Ганц.



Он добавил, что в этой борьбе “не должно быть победителей, и если мы добьемся успеха в этой сложной миссии, мы станем сильнее, чем прежде, ради будущих поколений, стойкого и единого Израиля”, — добавил он.



