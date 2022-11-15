



"Ганц может остаться министром обороны"



На фоне конфликта между Бецалелем Смотричем и председателем Ликуда Биньямином Нетаниягу информированные источники газеты Маарив рассказывают об “интересной инициативе” элементов оппозиции и коалиции.



Люди из окружения председателя ШАС Арье Дери и из окружения лидер Махане Мамлахти Бени Ганца пытаются договориться.



Они говорят о предложении Ганцу присоединиться к коалиции, остаться в министерстве обороны и тем самым также "модерировать" формируемое правительство, а также - нейтрализовать требования Смотрича. Следует отметить, что на данный момент эта идея не одобрена самим Ганцем и поэтому продолжает циркулировать только среди приближенных к нему лиц.