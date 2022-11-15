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"Ганц может остаться министром обороны"
15.11.2022 11:19 Аркадий Бочаровский

"Ганц может остаться министром обороны"


На фоне конфликта между Бецалелем Смотричем и председателем Ликуда Биньямином Нетаниягу информированные источники газеты Маарив  рассказывают об “интересной инициативе” элементов оппозиции и коалиции.

Люди из окружения председателя ШАС Арье Дери и из окружения лидер Махане Мамлахти Бени Ганца пытаются договориться. 

Они говорят  о предложении Ганцу присоединиться к коалиции, остаться в министерстве обороны и тем самым также "модерировать" формируемое правительство, а также - нейтрализовать требования  Смотрича. Следует отметить, что на данный момент эта идея не одобрена самим Ганцем и поэтому продолжает циркулировать только  среди приближенных к нему лиц.

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