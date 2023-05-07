



Ганц менял телефонный аппарат и номер семь раз за последние годы

Глава партии Махане Мамлахти Бени Ганц, который до недавнего времени занимал пост министра обороны, за последние три года семь раз менял мобильный телефон и номер, согласно телевизионному сообщению в пятницу.



Ссылаясь на доверенных лиц, близких к Ганцу, канал КАН заявил, что в отношении бывшего министра участились случаи подстрекательства и клеветы.



По данным телеканала, за последние три года он семь раз менял свой номер и мобильное устройство, в основном в 2020 году. Ганц занимал пост министра обороны с мая 2020 года по январь 2023 года.



По информации КАН, Ганц получал оскорбительные сообщения через WhatsApp от активистов с обеих сторон политического спектра.



Ганц и его партия не дали немедленного комментария по поводу этого сообщения.