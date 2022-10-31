



Ганц: "Лжец Биби не может сказать ни одной правды"

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу поклялся не сотрудничать с Бени Ганцем после выборов, обвиняя его в создании угрозы для солдат во время операции в Газе в 2014 году (операция "Нерушимая скала").



Об этом сообщает Times of Israel.



"Ганц не партнер. Ганц - левый", - заявил Нетаниягу.



Лидер "Ликуда" подчеркнул, что Ганц поставил под угрозу жизни солдат в ходе операции, когда занимал пост командующего армией, а Нетаниягу был премьер-министром.



Министр обороны Бени Ганц ответил на выпад со стороны Нетаниягу, заявив, что тот очень хорошо знал, каковы были оперативные потребности в то время.



"Этот лжец Биби не может сказать ни одной правды. Биби подвергает опасности Государство Израиль. Израильская общественность имеет дело со лжецом", - подчеркнул он.