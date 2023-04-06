



Ганц: Ливан понесет ответственность

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал ситуацию в сфере безопасности после массированного обстрела Израиля с территории Ливана.



Он подтвердил слова Яира Лапида о том, что оппозиция окажет полную поддержку правительству относительно ответа на эскалацию.



"Мы не только самые сильные в регионе, но и самые подготовленные. Мы знаем, как реагировать на террор из Ливана, Газы, Иудее и Самарии. Ливан несет ответственность за ракетный обстрел и понесет ответственность за последствия", — подчеркнул Ганц.



Он также подчеркнул, что у Израиля в распоряжении есть ряд целей для поражения. Бывший глава оборонного ведомства также отметил, что ЦАХАЛ провел широкомасштабные учения и готов к ответу.



"Армия обороны Израиля обучена и готова. Правительство подорвало нашу устойчивость, но в трудные времена мы знаем, как объединиться", — констатировал Ганц.





