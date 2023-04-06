Новости » Политика
Ганц: Ливан понесет ответственность
06.04.2023 21:12 Алина Груднева

Ганц: Ливан понесет ответственность

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц прокомментировал ситуацию в сфере безопасности после массированного обстрела Израиля с территории Ливана.

Он подтвердил слова Яира Лапида о том, что оппозиция окажет полную поддержку правительству относительно ответа на эскалацию.

"Мы не только самые сильные в регионе, но и самые подготовленные. Мы знаем, как реагировать на террор из Ливана, Газы, Иудее и Самарии. Ливан несет ответственность за ракетный обстрел и понесет ответственность за последствия", — подчеркнул Ганц.

Он также подчеркнул, что у Израиля в распоряжении есть ряд целей для поражения. Бывший глава оборонного ведомства также отметил, что ЦАХАЛ провел широкомасштабные учения и готов к ответу.

"Армия обороны Израиля обучена и готова. Правительство подорвало нашу устойчивость, но в трудные времена мы знаем, как объединиться", — констатировал Ганц.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы