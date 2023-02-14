



Ганц - Левину: заморозите законопроект, будут вам переговоры

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц сообщил министру юстиции Яриву Левину о том, что готов пойти на переговоры, если план правительства по правовой реформе будет заморожен.



Также этот вопрос он обсудил с президентом Ицхаком Герцогом, попросив главу государства о помощи в продвижении плана переговоров, который тот предложил во воскресного специального обращения к нации.



Накануне, 13 февраля, министр юстиции Ярив Левин и председатель законодательной комиссии Симха Ротман призвали оппозицию сесть за стол переговоров в резиденции президента. Встречу они предложили провести еще вечером.



Тем не менее, лидер оппозиции Яир Лапид ответил, что необходимым условием для начала диалога является немедленная остановка всех законодательных процессов относительно реформы. По словам председателя "Еш Атид", если Левин и Ротман готовы пойти на этот шаг, он сядет за стол переговоров 14 февраля.



"Нам было очень жаль читать заявление лидера оппозиции, из которого следует, что его единственное желание — остановить закон, а не вести настоящие переговоры. Мы призываем всех ответственных депутат Кнессета от оппозиции вести себя по-другому. Мы будем рады встретиться сегодня вечером с любым членом оппозиции, который заинтересован в реальных переговорах", - ответили ему Левин и Ротман.