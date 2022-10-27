



Ганц вылетел в Турцию с официальным визитом

Министр обороны Бенни Ганц в среду вылетел в Турцию с официальной поездкой. Этот визит для Минобороны станет первым за более чем 10 лет.



Согласно графику, Ганц должен встретиться со своим турецким коллегой Хулуси Акаром в четверг утром.



Встреча станет еще одним шагом в процессе, в ходе которого страны вернулись к полноценным дипломатическим отношениям спустя более чем десятилетний периода ослабления связей.



Два месяца назад Дрор Шалом, возглавляющий Военно-политическое бюро министерства, встретился с представителями турецкого министерства обороны, чтобы “обновить линии отношений в сфере безопасности между странами”, сообщило Минобороны.



В ходе встреч Шалома в Турции были согласованы вопросы, которые будут обсуждаться между Ганцем и Акаром, добавили в министерстве.



В среду, перед полетом Ганца, представитель министерства обороны сообщил новостному сайту Walla, что во время поездки, скорее всего, между сторонами не будет подписано никаких соглашений об оружии.



“Здесь не следует ожидать гонки закупок… мы очень и очень осторожно продолжаем этот процесс взвешенными и осторожными шагами. Мы ясно дали понять, и это станет ясно в рамках визита министра”, — сказал чиновник, отметив деликатные связи Израиля с соперниками Турции Кипром и Грецией.



Считается, что возобновление оборонных связей между Иерусалимом и Анкарой стало возможным после того, как турецким властям удалось предотвратить серию нападений иранских группировок, планировавших убийство и похищение израильских туристов в Стамбуле в конце июля.