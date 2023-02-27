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Ганц: компромисс по Эвьятар должен быть реализован
27.02.2023 15:21 Алина Груднева

Ганц: компромисс по Эвьятар должен быть реализован

Компромисс, достигнутый предыдущим правительством относительно возможной легализации форпоста Эвьятар должен быть реализован.

Такое мнение выразил председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц.

"Необходимо придерживаться достигнутого нами соглашения", — сказал он, подчеркнув однако, что поселенцы не могут брать дело в свои руки.

Напомним, что сотни поселенцев вернулись в ответ на убийство двух братьев в Хавара. Сегодня была проведена принудительная эвакуация форпоста.
 

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