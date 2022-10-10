



Ганц: Израиль уничтожит Ливан, если "Хизбалла" решится напасть

Министр обороны Бени Ганц оптимистично высказался по поводу предстоящей сделки с Ливаном, но в то же время пригрозил уничтожить Ливан, если "Хизбалла" решится напасть на Израиль.



"Израиль готов заключить сделку, но он также полон решимости защитить свою безопасность и экономические интересы. В свете этого я дал указание ЦАХАЛу быть готовыми к эскалации, которая не обязательно должна произойти", — сказал Ганц.



"Если "Хизбалла" совершит эту ошибку и нападет на Израиль любым способом — по суше, морю или воздуху — Израиль защитит себя, нападет на них, и если это превратится во что-то большее, мы уничтожим Ливан", — добавил министр.

