



Ганц: Израиль готовится к удару по Ирану

Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль значительно повысил свою готовность нанести удары по ядерным объектам Ирана.

Такое заявление он сделал на авиабазе Хацерим.



"Израиль значительно повысил свою готовность в последние годы и готовится к возможному нападению на Иран", — отметил Ганц перед выпускниками-пилотами.



По его словам, новые пилоты возможно будут участвовать в потенциальном ударе по Ирану.



"Вы можете через два-три года принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся. Некоторым из вас, возможно, придется улететь вглубь территории Ливана и Сирии или отправиться на миссию по спасению евреев по всему миру. Я верю в вашу способность преуспеть в этих миссиях не только из-за превосходного самолета, на котором вы будете летать, но и из-за вашей морали и профессионализма", – подчеркнул он.



