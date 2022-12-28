Новости » Политика
Ганц: Израиль готовится к удару по Ирану
28.12.2022 16:08 Алина Груднева

Ганц: Израиль готовится к удару по Ирану

Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль значительно повысил свою готовность нанести удары по ядерным объектам Ирана.
Такое заявление он сделал на авиабазе Хацерим.

"Израиль значительно повысил свою готовность в последние годы и готовится к возможному нападению на Иран", — отметил Ганц перед выпускниками-пилотами.

По его словам, новые пилоты возможно будут участвовать в потенциальном ударе по Ирану.

"Вы можете через два-три года принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся. Некоторым из вас, возможно, придется улететь вглубь территории Ливана и Сирии или отправиться на миссию по спасению евреев по всему миру. Я верю в вашу способность преуспеть в этих миссиях не только из-за превосходного самолета, на котором вы будете летать, но и из-за вашей морали и профессионализма", – подчеркнул он.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы