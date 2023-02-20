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Ганц: Израиль движется к беспрецедентному “расколу”
20.02.2023 11:52 Ирина Демьянова

Ганц: Израиль движется к беспрецедентному “расколу”

Лидер партии "А-Махане А-Мамлахти" Бени Ганц призывает к диалогу, чтобы предотвратить то, что, по его словам, станет расколом Израиля, которого страна еще не знала.

“Судебная революция изменит израильскую демократию до неузнаваемости“, — сказал он на конференции, сообщает Ynet.

Обращаясь к Нетаниягу, Ганц добавил, что существует историческая возможность найти консенсус по судебной реформе.

“Если одна сторона проигрывает, мы все проигрываем. Еще не поздно превратить раскол в возможность для примирения”, — сказал он. 

 

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