



Ганц: Израиль движется к беспрецедентному “расколу”

Лидер партии "А-Махане А-Мамлахти" Бени Ганц призывает к диалогу, чтобы предотвратить то, что, по его словам, станет расколом Израиля, которого страна еще не знала.



“Судебная революция изменит израильскую демократию до неузнаваемости“, — сказал он на конференции, сообщает Ynet.



Обращаясь к Нетаниягу, Ганц добавил, что существует историческая возможность найти консенсус по судебной реформе.



“Если одна сторона проигрывает, мы все проигрываем. Еще не поздно превратить раскол в возможность для примирения”, — сказал он.



