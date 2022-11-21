



Ганц: "Иран может создать проблемы на Чемпионате мира"

Уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что Иран может создать проблемы на Чемпионате мира по футболу в Катаре, чтобы вызвать нестабильность в регионе.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Иран стремится сохранить нестабильность как постоянную вещь. В то время, когда мир вокруг него стабилен и процветает - это противоположно тому, что происходит внутри Ирана. Чемпионат мира, вероятно, будет одним из тех событий, на которых он пытается вызвать нестабильность", - сказал Ганц.



Министр повторил прогнозы, сделанные главой военной разведки, который предупредил, что единственное, что мешает Ирану сорвать футбольный турнир, - это страх перед реакцией Катара.