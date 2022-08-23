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Ганц и Бар-Лев сообщили о расследовании по делу о сутенерстве в тюрьме Гильбоа
23.08.2022 16:54 Александр Юзовский

Ганц и Бар-Лев сообщили о расследовании по делу о сутенерстве в тюрьме Гильбоа

Министр обороны Бени Ганц и министр общественной безопасности Омер Бар-Лев договорились о проведении совместного расследования по факту призыва девушек в израильские пенитенциарные службы в качестве тюремных надзирателей.

Решение было принято на фоне скандала вокруг тюрьмы Гильбоа.

Отмечается, что во время расследования роли, отведенные женщинам в исправительном учреждении, будут пересмотрены.

Также на время расследования будет запрещено отправлять женщин-охранников в одиночку в отделения безопасности для заключенных.

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