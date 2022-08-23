



Ганц и Бар-Лев сообщили о расследовании по делу о сутенерстве в тюрьме Гильбоа

Министр обороны Бени Ганц и министр общественной безопасности Омер Бар-Лев договорились о проведении совместного расследования по факту призыва девушек в израильские пенитенциарные службы в качестве тюремных надзирателей.



Решение было принято на фоне скандала вокруг тюрьмы Гильбоа.



Отмечается, что во время расследования роли, отведенные женщинам в исправительном учреждении, будут пересмотрены.



Также на время расследования будет запрещено отправлять женщин-охранников в одиночку в отделения безопасности для заключенных.