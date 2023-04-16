



Ганц и Айзенкот раскритиковали предложения правительства о новом законе ЦАХАЛ

Бывшие руководители ЦАХАЛа и нынешние деятели оппозиции Бенни Ганц и Гади Айзенкот критикуют предполагаемый план правительства по снижению возраста освобождения из ЦАХАЛ, чтобы позволить ультраортодоксальным студентам ешив раньше поступать на работу, а также увеличить выплаты и зарплаты некоторым солдатам ЦАХАЛа.



Ганц, бывший министр обороны и нынешний глава партии Маханэ Мамлахти, говорит, что нынешний план правительства “опасен”.



Айзенкот говорит, что в это время раскола “лучше не затевать очередной межпартийный спор“. Он говорит, что принятие закона, освобождающего широкие слои израильского общества от военной службы, “повлияет на всех тех, кто служит”.



Тем временем партия “Ликуд” возражает, что обсуждаемая в настоящее время структура “похожа” на схему Ганца, которая прошла первое чтение до роспуска последнего правительства.



